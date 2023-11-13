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Санду назвала сумму долга Молдавии перед «Газпромом»

Президент Молдавии Майя Санду рассказала в эфире РМ, что ее не волнует отсутствие согласования отчета аудита долга перед «Газпромом» наблюдательным советом «Молдовагаза». Об этом пишет РИА «Новости».

Санду назвала сумму долга Молдавии перед «Газпромом»
© globallookpress.com

Ранее представитель российской компании отметил, что наблюдательный совет молдавского оператора не согласовал опубликованный Минэнергетики Молдавии отчет аудита исторической задолженности за российский газ.

В «Газпроме» пояснили, что этот отчет не может рассматриваться в качестве надлежащего итогового документа независимого и достоверного финансового аудита задолженности, а его результаты никак не могут влиять на размер и обоснованность долга.

Санду пояснила, что решение совета в силу ряда факторов не удивило ее. Он добавила, что удивилась бы противоположному решению.

Вместе с тем, заметила она, Кишинев не беспокоят решения совета, так как у властей Молдавии есть на руках документы, свидетельствующие о том, что долг республики «составляет не $700 млн, а $9 млн».

Санду заявила, что Молдавия не нуждается в российском газе

Напомним, что ранее власти Молдавии огласили итоги аудита исторического долга. По данным компании, проводившей расчеты, долг составляет $8,6 млн. В «Газпроме» раскритиковали результаты аудита и заявили, что будут отстаивать свои интересы в суде.

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