Поддержать «Почту России» предложили за счет продавцов маркетплейсов

Центр стратегических разработок (ЦСР) предложил поддержать работу «Почты России» в убыточных регионах за счёт налоговых отчислений продавцов товаров на крупных маркетплейсах. Так, площадки будут должны удерживать и перечислять в бюджет определенные суммы с доходов продавцов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование ЦСР.

ЦСР предложил финансировать «компенсируемый убыток» «Почты России» из госбюджета «за счет дополнительных налоговых поступлений от обеления продавцов на маркетплейсах». Для этого предлагается наделить маркетплейсы статусом налогового агента продавцов или возложить на них «обязанности передавать в ФНС информацию обо всех доходах продавцов, получаемых ими через маркетплейсы».

Эксперты ЦСР полагают, что «упрощенная функция налогового агента» позволит маркетплейсу удерживать с каждой выплаты дохода продавцу некую сумму по общей налоговой ставке (например, 1%), а затем перечислять её в бюджет. Недобросовестные налогоплательщики «де-факто уплатят налог в бюджет», а добросовестные — не столкнутся с ростом налогового бремени.

Представитель Корпорации МСП полагает, что такое предложение ухудшает условия работы предпринимателей и ведёт к непредвиденным убыткам. Он также указал на негативное влияние этой инициативы как на продавцов, так и на потребителей, на которых «предприятия переложат издержки».