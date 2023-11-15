Wildberries изменила 20 пунктов правил в своей работе

Генеральная прокуратура России завершила проверку компании Wildberries, в ходе которой маркетплейс изменил порядка 20 положений, оговаривающих отношения продавца и покупателя. Об этом говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура России начала проверку в отношении Wildberries из-за новой комиссии. Ее собирались взимать за покупку товаров с помощью российских карт Mastercard и Visa. Однако позднее интернет-магазин решил отменить комиссию в размере 3% при оплате товаров, если карты Visa и Mastercard были выпущены в России.

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В прокуратуре отметили, что по поручению генпрокурора Игоря Краснова были проверены применяемые Wildberries «правилам пользования торговой онлайн-площадкой».

В итоге компанией «изменены около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей», в том числе отменена обязанность покупателя проверять качество товара при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее.

«Срок доставки товара может быть продлен только по согласованию с потребителем. Зафиксировано безусловное право гражданина отказаться от приобретенной продукции, в том числе технически сложных устройств, и сокращен срок рассмотрения претензии о замене товар», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

При этом платный возврат товара возможет только в случае «низкой доли выкупа покупателем, значительного расстояния транспортировки, а также особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие, невостребованные у населения, часто подменяемые недобросовестными клиентами в пунктах выдачи)».

В случае платного возврата товара покупатель обязан быть проинформирован об этом в момент оформления заказа, заметили в Генпрокуратуре.