Сбер поддержит международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего»
Сбербанк и Агентство развития компьютерного и иных видов спорта заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны подтвердили намерение развивать мультиспортивный международный турнир «Игры Будущего».
По инициативе Сбера в России действует программа ИИ-трансформации регионов. В рамках соревнований Сбер представит разработки в сфере искусственного интеллекта, а также возможности нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat.
«Игры Будущего» стартуют через 100 дней в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал — спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.
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