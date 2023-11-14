В России увеличилось число «нелегалов» на финрынке

За период с января по сентябрь Банк России обнаружил 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 — финансовые пирамиды. С таким заявлением выступил на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Роман Мухлынов, передает агентство «Прайм».

Он отметил, что показатель на 15% превышает уровень аналогичного периода 2022 года.

Также в ЦБ отметили, что в общей сложности по инициативе регулятора Генеральная прокуратура и Роскомнадзор заблокировали 8400 сайтов псевдоинвестиционных компаний.

За указанный период в стране возбудили порядка 500 уголовных и административных дел и около 1000 иных мер реагирования.

Подчеркивается, что нелегальных кредиторов выявлено более 1,3 тысячи субъектов, это на 8,6% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, оценивается в 37%.