В России увеличилось число «нелегалов» на финрынке

За период с января по сентябрь Банк России обнаружил 4180 субъектов нелегальной деятельности, из них 2176 — финансовые пирамиды. С таким заявлением выступил на VIII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг заместитель директора департамента небанковского кредитования ЦБ РФ Роман Мухлынов, передает агентство «Прайм».

В России увеличилось число «нелегалов» на финрынке
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Он отметил, что показатель на 15% превышает уровень аналогичного периода 2022 года.

Также в ЦБ отметили, что в общей сложности по инициативе регулятора Генеральная прокуратура и Роскомнадзор заблокировали 8400 сайтов псевдоинвестиционных компаний.

За указанный период в стране возбудили порядка 500 уголовных и административных дел и около 1000 иных мер реагирования.

Подчеркивается, что нелегальных кредиторов выявлено более 1,3 тысячи субъектов, это на 8,6% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Доля компаний и проектов, продвигавших услуги только через интернет, оценивается в 37%.

Ранее сообщалось, что, по данным регулятора, в России зафиксировано увеличение количества финансовых пирамид, которые выдают себя за экономические онлайн-игры.

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