WINEPARK принял участие в ведущей международной выставке вин в Китае

С 8-10 ноября в Шанхае (Китай) проходит международная выставка вин и винной индустрии ProWine China, где впервые принимает участие крымская винодельня WINEPARK by Mriya. Всего Россию представляют более 12 винодельческих компаний Крыма и Краснодарского края.

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Участие российских виноделен способствует продвижению отечественных вин на мировой арене, в частности на перспективном и стратегически важном для России рынке Юго-Восточной Азии. На совместном стенде перспективных российских винодельческих хозяйств, WINEPARK представил 5 вин: Шардоне, Кокур, Симбиоз, Каберне Фран и вино созданное искусственным интеллектом. Ранее вино WINEPARK, Кокур 2021 вошло в рейтинг лучших российских вин Top100Wines 2023 по версии Forbes.

ProWine China является ведущей международной выставкой для вин и спиртных напитков в Китае. Ежегодно на одной площадке собираются около 15000 производителей, дистрибьюторов, поставщиков оборудования из десятков стран мира. Участие в выставке дает возможность заключить международные долгосрочные контракты, наладить сотрудничество с крупными мировыми розничными сетями и расширить дистрибуцию российских вин.