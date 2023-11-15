Путин разрешил сделки с долями USM

Президент России Владимир Путин разрешил операции с долями в уставном капитале холдинга USM. Такое распоряжение главы государства опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что поручение дано в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями ряда государств и международных организаций.

«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и и (или) распоряжения долями, составляющими уставной капитал общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ», — сказано в документе.

Согласно распоряжению, для таких сделок не будет требоваться получение иных предусмотренных законодательством РФ разрешений и согласий.

Ранее, как писала «Парламентская газета», датская корпорация Carlsberg решила расторгнуть лицензионные соглашения, которые позволяют российской «Балтике» производить и продавать пиво принадлежащих ей брендов.