СПБ биржа назвала сроки начала расчетов по зависшим сделкам

"СПБ биржа в субботу, 11 ноября, провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам. Менеджмент СПБ биржи действует в соответствии с утвержденными сценариями. Команда СПБ биржи делает все возможное, чтобы обеспечить доступ к активам", - следует из сообщения.