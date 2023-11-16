Почти половина российских компаний сократят маркетинговые расходы

Более половины российских компаний сократят расходы в новом году. Большинство из них намерены в первую очередь урезать маркетинговые расходы. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные сервиса «Актион Финансы».

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В целом в 2024 году сократит расходы каждая вторая российская компания. Из них треть — в пределах 10%, 13% — на 20 30%, еще 2% — на 40 50%.

Планируют сократить маркетинговые расходы 89% респондентов. Из них почти половина откажется от раздачи сувенирной продукции, треть — от листовок и наружной рекламы, 28% — от профильных выставок и конференций, 26% — от маркетинговых исследований. Еще 15% заморозят запуски новых продуктов, 10% — продвижение товаров, 7% — расширение маркетинговых каналов.

Почти 60% компаний заявили о планах по снижению расходов на логистику. Треть бизнеса планирует перейти на более дешёвое сырье и комплектующие, столько же заявило, что оптимизирует загрузку производственных мощностей, ещё четверть — пересмотрит ассортиментную матрицу.

Каждая третья компания также рассчитывает в новом году повысить эффективность сотрудников. При этом 77% респондентов не планируют снижать фиксированную часть оклада. Об обратном заявили лишь 5%. 18% намерены, напротив, увеличить оклад на 10 25%. 76% планирует начать урезать премии.