Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в России

Американская фармацевтическая компания MSD (Merck & Co.) отозвала регистрацию вакцины от ветряной оспы «Варивакс». Об этом пишет «Фармацевтический вестник».

Американская MSD отозвала регистрацию своей вакцины от ветрянки в РФ
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Портал обратил внимание на данные госреестра лекарственных средств, согласно которому решение об отзыве регистрации приняли по заявлению владельца регистрационного удостоверения. В перечне осталась одна вакцина от ветрянки — «Варилрикс» от компании GSK.

Кроме того, на аналогичных основаниях из реестра также исключили удостоверения на препараты «Микомакс», «Офлоксацин Санофи», «Солиан» (раствор для приема внутрь), «Уротол» (производство «Санофи Россия»); «Кубицин» (MSD); «Каптоприл» («Нижфарма»), «Капецитовер» («Верофарм»), «Валсартан-Гидрохлоротиазида» («Акрихин»).

В июле 2022 года MSD прекратила поставки в РФ вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. Позже стало известно, что фармкомпания перестанет поставлять в страну популярный препарат от гепатита С зепатир, напоминает телеканал «360».