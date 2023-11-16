В России начали сдавать китайские контейнеры на металлолом

Российским бизнесменам оказалось выгоднее сдавать пустые контейнеры на металлолом, чем возвращать их в Китай, пишет «Коммерсантъ».

Как узнали журналисты, покупку подержанных контейнеров для дальнейшего использования их в качестве «одноразовых» начали применять в качестве одного из способов решения проблемы накопления их в стране. Последняя особенно актуальна для Московского транспортного узла, поскольку регион является основным российским потребителем контейнерного импорта из КНР.

В рамках указанной схемы в Китае приобретается подержанный контейнер примерно за тысячу долларов, которые можно вернуть при сдаче его в металлолом в России. При этом не нужно платить 1,2–1,4 тысячи премии за его отправку обратно.

Участники рынка считают идею жизнеспособной, но предупреждают, что качество таких контейнеров низкое, и везти в них можно не все. Сам же подход называют, скорее, ситуативным, отмечая, что полноценный выход из ситуации потребует системного подхода.

Ранее западные эксперты называли цифру в 150 тысяч накопленных в России китайских контейнеров. По данным логистической платформы Container xChange, их накоплению в России способствует тип обмениваемых товаров — значительная доля китайских закупок приходится на российское сырье, которое в основном транспортируется в железнодорожных цистернах и полувагонах.