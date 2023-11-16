ГД одобрила законопроект о раскрытии экспортерами валютных активов «дочек»

Госдума приняла в I чтении законопроект, который обязует резидентов — экспортеров представлять Банку России информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, в том числе по их дочерним компаниям за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Данный документ вносит изменения в закон «О валютном регулировании валютном контроле». Их инициировало правительство РФ.

Состав, форма, сроки и порядок составления и представления резидентами необходимой информации, согласно тексту законопроекта, будут установлены нормативными актами ЦБ по согласованию с Минфином и Минэкономразвития РФ.

Также документ исключает обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные, но наделяет его полномочиями по установлению порядка доведения до сведения резидентов информации о включении в этот список.