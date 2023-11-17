В России откроется центр коллективного пользования для производства БПЛА

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов и заместитель мэра Москвы, Владимир Ефимов, провели осмотр Центра коллективного пользования в индустриальном парке "Руднево", сообщили в пресс-службе городского комплекса экономполитики. Этот Центр, создан для резидентов Федерального центра беспилотных авиационных систем (ФЦ БАС), пишет РИА Новости.
По словам Владимира Ефимова этот центр является первым подобным центром в стране.
На его базе предприятия смогут изготавливать до 100% комплектующих. Кроме того, он будет содействовать научно-исследовательской и опытно-конструкторской работе. Это – первый подобный центр в стране. Владимир Ефимов Заместитель мэра Москвы
Ожидается, что новый Центр станет базой для инноваций и поддержки технологического развития в области беспилотных систем, что сделает его востребованным и влиятельным проектом в России.