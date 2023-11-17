Белоруссия нашла конкурента России в сфере закупок алмазов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения гомельского ювелирного завода «Кристалл» поручил диверсифицировать поставки алмазов, пообещав помогать в их закупке у Зимбабве. О появлении конкурента России в этой сфере сообщается на сайте главы государства.

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Глава ювелирного предприятия Руслан Сороковой напомнил, что обработка алмазов, редкая на сегодня за пределами Индии, занимающей 90 процентов этого рынка, составляет 20 процентов производства «Кристалла». Сырье, по его словам, завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве.

Лукашенко согласился с таким подходом, отметив, что «в одну корзину яйца класть не надо», а в африканской стране идут Белоруссии навстречу. Также он потребовал заместить импорт золотых мерных слитков, которые ранее поставлялись в страну из Западной Европы.

В начале 2023 года Лукашенко посетил Зимбабве с визитом. Белорусский президент провел переговоры со своим коллегой Эммерсоном Мнангагвой и поучаствовал в церемонии передачи техники зимбабвийским аграриям, на которой его встречали девушки в белорусских национальных костюмах и с караваем в руках.