"Лукойл" предупредил об опасности остановки работы завода в Болгарии

Нефтеперерабатывающий завод «Лукойл нефтохим Бургас» может в ближайшей перспективе остановить работу из-за отмены квот на экспорт нефтепродуктов с начала нового года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Парламент Болгарии в пятницу, 17 ноября, принял решение о введении новых ограничений в отношении завода.

Отсутствие квот, отметили в пресс-службе, приведет к переполнению складов завода и, как следствие, к вынужденной остановке производства.

В компании подчеркнули, что «эта ситуация может поставить предприятие в условия повышенного технологического и логистического риска и создать угрозу поставкам топлива на болгарский рынок».