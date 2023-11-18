Прокуратура потребовала пять лет тюрьмы для главы Samsung
Прокуратура Южной Кореи потребовала пять лет тюремного заключения для председателя правления Samsung Electronics Co. Ли Чжэ Ёна, пишет агентство Yonhap.
По данным агентства, поводом для возбуждения дела стало проведенное в 2015 слияние Cheil Industries Inc. и Samsung C&T. После сделки Ли Чжэ Ён стал крупнейшим акционером Samsung C&T и де-факто холдинговой компании Samsung Group.
Прокуратура обвиняет бизнесмена в мошенничестве с бухгалтерской отчетностью и манипулировании ценами акций и требует взыскать с главы компании 500 млн вон (34,3 млн рублей).
Журналисты отметили, что предприниматель отрицает предъявленные обвинения. Суд длится три года, решение по нему должно быть принято в ближайшие месяцы.
Напомним, что в январе 2021 года суд приговорил Ли Чжэ Ёна к 2,5 годам тюрьмы по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Он был освобожден спустя несколько месяцев заключения.