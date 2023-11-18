Похолодание в России заставило «Газпром» начать отбор газа из подземных хранилищ

Компания «Газпром» начала отбор газа из своих подземных хранилищ. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания, мероприятия по отбору начались из-за сезонного понижения температуры воздуха на территории России. Специалисты переведи дожимные компрессорные станции газотранспортного в режим отбора газа из Ставропольского ПХГ — крупнейшего хранилища «Газпрома».

Корпоративное издание «Газовый форпост» отметило, что компания уже отобрала и направила в газовые магистрали около 500 млн кубометров голубого топлива.

Газовики отметили, что дополнительные газовые потоки покроют потребности в топливе жителей Северного Кавказа и республик Закавказья.