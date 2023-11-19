Бутылка шотландского виски продана на аукционе Sotheby's за рекордные $2,7 млн

Бутылка почти 100-летнего шотландского виски марки The Macallan продана на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 2,7 миллиона долларов США.

«Окончательная цена в 2,187 миллиона фунтов (2,714 миллиона долларов США) включает в себя покупательский сбор, добавленный сверх продажной цены в 1,75 миллиона фунтов. Цена значительно превысила предпродажную оценку», — пишет Associated Press.

Агентство отмечает, что проданный виски The Macallan Adami 1926 года выпуска достиг рекордной суммы за одну бутылку алкогольного напитка. Кроме того, лот стал первой бутылкой, подвергшейся реставрации перед аукционом. Была заменена старая пробка и подклеены уголки этикетки.

В 1986 году было розлито всего 40 бутылок The Macallan 1926 года после выдержки в бочках из-под хереса в течение 60 лет. Двенадцать бутылок, включая ту, что была продана в субботу, имели этикетки, созданные итальянским художником Валерио Адами.