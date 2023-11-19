Wildberries уменьшил срок возврата денег за возвращенный товар

Если покупатель по каким-то причинам вернет купленный товар, Wildberries отдаст ему средства в срок до 1-2 дней. Новое правило действует только для пункта выдачи, где был получен заказ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

Wildberries уменьшил срок возврата денег за возвращенный товар
© РИА Новости

«Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней» — сказали в компании.

Там отметили, что быстрый возврат особенно важен в высокий сезон распродаж. С 19 ноября, чтобы деньги быстрее приходили на карту, товар нужно передавать только в тот пункт выдачи, где он был получен.

Новое условие действует, когда покупатель забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть.

В компании отметили, что всего 6% клиентов приносят купленные вещи в «чужие» пункты выдачи. Время возврата для таких покупателей также сократится — в среднем на 3-4 дня.

В случае курьерской доставки уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете или в службе поддержки. Скоро такой функционал появится и в приложении Wildberries.

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