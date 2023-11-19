Названа причина сокращения поставок молодого вина из Франции в Россию

Поставки молодого вина из Франции в России продолжаются, но их объем значительно снизился в связи с повышением ввозных пошлин для вин из недружественных стран. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Представитель компании Ladoga пояснил, что в 2023 году в Россию было ввезено 11 тыс. бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

По его словам, причина сокращения поставок молодого французского вина в этом году — его итоговая цена для покупателя.

Представитель уточнил, что на стоимости сказались повышение пошлин, удорожание логистики, урезание маркетингового бюджета со стороны европейских поставщиков.