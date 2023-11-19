Названа причина сокращения поставок молодого вина из Франции в Россию
Поставки молодого вина из Франции в России продолжаются, но их объем значительно снизился в связи с повышением ввозных пошлин для вин из недружественных стран. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.
Представитель компании Ladoga пояснил, что в 2023 году в Россию было ввезено 11 тыс. бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, что на 40% меньше, чем в прошлом году.
По его словам, причина сокращения поставок молодого французского вина в этом году — его итоговая цена для покупателя.
Представитель уточнил, что на стоимости сказались повышение пошлин, удорожание логистики, урезание маркетингового бюджета со стороны европейских поставщиков.
В компании Luding отметили, в свою очередь, что на фоне международной и внутренней повестки перешли на производство молодого вина под торговой маркой Tour de Lumierе на мощностях винодельческого предприятия Olymp Winery. Вино было хорошо принято на рынке, заметили в компании.