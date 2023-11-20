В отношении «Яндекса» возбуждено дело
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ возбуждено дело в отношении ООО «Яндекс» в связи с недостоверными сведениями о стоимости в рекламе онлайн-подписки «Яндекс.Плюс». Сумма штрафа может достигнуть 500 тысяч рублей, сообщило ведомство.
Подчеркивается, что ранее жалоба на рекламу онлайн-подписки «Яндекс.Плюс» поступила от гражданина.
В ФАС также отметили, что в рекламе подписки компания указывала более низкую цену услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.
«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке», — заявили в ведомстве, указав на то, что потребителям предоставлялась неверная информация о стоимости услуги.
ФАС сообщила о намерении проверить рекламу компании на предмет нарушения законодательства. Если фирма будет признана виновной, она понесет наказание в соответствии с законом о рекламе.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении Петербургского метрополитена из-за высоких цен на размещение оборудования операторов сотовой связи. В ведомстве отметили, что тарифы по размещению оборудования в метро «являются экономически необоснованными» и создают «барьеры выхода на рынок услуг связи».