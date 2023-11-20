«Яндекс Маркет» запустил схожий с IKEA каталог мебели

"Яндекс Маркет" запустил каталог мебели и товаров для дома, в котором можно посмотреть, как выбранная мебель будет выглядеть в готовой комнате, следует из сообщения маркетплейса.

"Покупателям теперь доступен каталог "Яндекс Маркета" с мебелью и товарами для дома. В нем можно посмотреть, как диван, кровать, стеллаж и многое другое выглядит в готовых интерьерах комнат - от прихожей до спальни. Например, по каталогу удобно выбрать шкаф подходящей конструкции или постельное белье под цвет обоев", - говорится в сообщении.

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При этом корреспондент РИА Новости убедился, что цветовая гамма каталога схожа с сайтом шведской IKEA.

Отмечается, что на сайте сервис показывает товары в универсальных интерьерах, а вещи в каталоге распределены по разделам: гостиная, кухня, ванная, прихожая, детская, спальня. Сейчас каталог доступен в двух видах - электронном и печатном. Так, цифровую версию можно посмотреть на странице сервиса, а печатную - получить вместе с заказом "Яндекс Лавки" или взять в пункте выдачи "Маркета".

В конце августа в "Яндекс Маркете" сообщили РИА Новости, что с помощью команды бывших сотрудников шведской IKEA маркетплейс начал выпускать мебель под собственным брендом - к концу 2025 года планируется нарастить ассортимент до 3 тысяч позиций. До этого, в конце апреля, площадка объявила о том, что наняла команду специалистов из IKEA, ранее прекратившей деятельность в России. Тогда же говорилось и о планах компании по созданию готовых интерьерных решений, а также внедрению новых идей, связанных с упаковкой и перевозкой крупногабаритных товаров.