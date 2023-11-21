В России назвали проблемы импортозамещения

Российские производители даже после введения санкций предпочитают закупать оборудование и комплектующие за рубежом. Об этом со ссылкой на опрос Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщает «Коммерсантъ».

Большинство компаний не готовы замещать иностранную продукцию собственными силами: как заявили респонденты, развитие производства осложняется нехваткой компетенций и емкости рынка, а также малыми возможностями для экспорта. За последние два года сократилось и число направлений внешней торговли, и ее объемы, отмечают они.

Среди проблем в импортозамещение более половины опрошенных назвали отсутствие российских аналогов или плохое качество. А отечественные товары сопоставимого с импортным качества оказываются дороже. Поставщиков материалов на внутреннем рынке удалось найти 69 процентам предприятий, сырья — 73 процентам, услуг — 76 процентам, а программному обеспечению (ПО) — 79 процентам. При этом более половины предпринимателей предпочитают закупать оборудование, комплектующие и узлы з дружественных юрисдикциях. Десять процентов опрошенных приобретают их у недружественных стран при помощи посреднических структур и более сложных схем поставок.

Глава Минцифры Максут Шадаев ранее пообещал выдавать гранты на разработку российского софта в целях импортозамещения не разработчикам, а заказчикам. По его словам, властям сложно понять, какое именно решение перспективно, а какая попытка окажется неудачной. Иногда от разработчиков звучат обещания завоевать мир, но на практике продукт оказывается не слишком нужным рынку, отметил он.