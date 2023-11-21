Россиян решили лишить одного продукта

Российская компания «Эфко», которая производит йогурты и майонезы под брендом «Слобода», приняла решение закрыть бизнес по производству молочных продуктов. Об этом сказано на сайте организации.

«Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его (решение — прим. "Ленты.ру") единогласно», — заявил исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов.

Производственные мощности компания переориентирует под растительные альтернативы на экспорт. При этом производитель, в портфель брендов которого также входит растительное масло «Слобода» и Altero, продолжит переработку масличных, растительных жиров и белков.