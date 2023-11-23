«Газпром» резко сократит расходы на развитие в России

Инвестиционную программу «Газпрома» в России на 2024 год резко сократят. Об этом говорится в решении правления компании.

Согласно проекту финансового плана, в 2024 году расходы на инвестиционную программу сократятся до 1,574 триллиона рублей (минус 20 процентов в годовом выражении). При этом в октябре совет директоров компании уже сокращал объемы вложений в развитие на 2023 год на 14,5 процента, до 1,966 триллиона рублей. Причиной назвали «изменение макроэкономических показателей и рыночной конъюнктуры».

«Одобренный финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме. Решения по привлечению заемных средств в рамках Программы заимствований планируется принимать, исходя из рыночных условий, ликвидности и потребности ПАО "Газпром" в финансировании», — пояснили в пресс-службе газового гиганта.

По итогам первых девяти месяцев 2023 года чистая прибыль «Газпрома» рухнула на 44 процента в годовом выражении, с 779,798 миллиарда рублей до 446,103 миллиарда. Выручка концерна снизилась в 1,6 раза, до 3,96 триллиона рублей, а продажи принесли убыток в размере 107,23 миллиарда рублей. Причиной назвали резкое сокращение поставок в Европу и падение цен на топливо.