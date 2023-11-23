Власти РФ передали в собственность Крыма крупнейшую энергетическую компанию

«Росимуществу в срок до 12 января 2024 года осуществить в установленном порядке передачу в собственность республики Крым находящихся в федеральной собственности 100% акций акционерного общества «Крымэнерго», — говорится в распоряжении. Оно опубликовано на сайте правовой информации.