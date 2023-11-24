Армия Израиля пропустила в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и газом в рамках четырёхдневного прекращения боевых действий.

«Четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газы через КПП «Рафах», — говорится в заявлении.

Отмечается, что топливо необходимо для поддержания важнейшей гуманитарной инфраструктуры анклава.