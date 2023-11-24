Израиль пропустил в сектор Газа восемь цистерн с топливом и газом
Армия Израиля пропустила в сектор Газа по четыре цистерны с топливом и газом в рамках четырёхдневного прекращения боевых действий.
«Четыре цистерны с топливом и четыре цистерны с бытовым газом были направлены Египтом гуманитарным организациям ООН на юге сектора Газы через КПП «Рафах», — говорится в заявлении.
Отмечается, что топливо необходимо для поддержания важнейшей гуманитарной инфраструктуры анклава.
Ранее телеканал Al Hadath сообщил, что четырёхдневный режим прекращения огня между палестинским движением ХАМАС и Израилем вступил в силу.