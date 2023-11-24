СМИ узнали об опасениях Лондона оттолкнуть ОАЭ из-за Telegraph

Британский МИД выступил за смягчение формулировок о передаче контроля над медиагруппой Telegraph Media Group (TMG) американо-эмиратскому инвестфонду RedBird IMI, к которым прибегла ранее министр культуры Люси Фрейзер. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание Telegraph.

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Отмечается, что Министерство иностранных дел опасается обидеть эмиратских партнеров. В этой связи оно решило «вмешаться» в ситуацию, добавляется в публикации.

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что из-за слишком резких формулировок могут возникнуть дипломатические и политические риски в преддверии лондонского саммита для иностранных инвесторов.

Напомним, что он состоится на следующей неделе.