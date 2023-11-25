Nestle обвинила российский филиал в плагиате

Швейцарская корпорация Nestle обвинила российский филиал бразильской компании Formula Natural в плагиате. Поводом для обвинений стал логотип кормов для кошек Purina. Об этом сообщает Baza.

Представители швейцарской корпорации написали претензию в Роспатент 21 сентября. Они обнаружили в интернете рекламные баннеры с логотипом, похожим, на их взгляд, на бренд Purina. В Nestle считают, что совпадают шрифт, цвет слогана и товарный знак Pro Plan в виде шахматной доски.

«Правообладателем было выявлено использование обозначений, сходных «до степени смешения», — говорится в документе.

В плагиате швейцарцы заподозрили компанию «Северпак» из Петербурга, которая является филиалом бразильской корпорации Formula Natural.