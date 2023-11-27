Эксперт объяснил рост спроса на многозадачных сотрудников

Рост спроса на многозадачных сотрудников объясняется быстрым изменением условий, в которых работают компании. В таких обстоятельствах руководителям кажется, что наиболее эффективно будут работать именно сотрудники, которые хорошо справляются с решением одновременно множества задач, рассказал "Российской газете" председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков.

В то же время он назвал такой подход ошибкой кадровых служб.

"Уже научно доказано, что режим многозадачности неэффективен", - пояснил Песков.

Требование к многозадачности сотрудников стало указываться в три раза чаще в вакансиях компаний в 2023 году в сравнении с 2021 годом, о чем свидетельствует исследование Robovoice и HeadHunter.