В России введут штрафы за невыполнение требования о продаже валюты

Комитет Госдумы по государственному строительству рекомендовал депутатам одобрить в первом чтении законопроект о введении административной ответственности за невыполнение требований компаниями об обязательной продаже части валютной выручки на внутреннем рынке РФ. Об этом сообщает ТАСС.

В России введут штрафы за невыполнение требования о продаже валюты
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Согласно инициативе, для должностных лиц размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей. Для организаций штраф будет равен трем четвертям от непроданной части валютной выручки в нарушение установленного порядка.

Данный законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов и сенаторов в ноябре вместе с другой инициативой об изъятии акций у иностранных компаний из недружественных стран. Рассмотрение документа запланировано на ближайшее пленарное заседание нижней палаты парламента 30 ноября.

11 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о возврате обязательной продажи валютной выручки для крупнейших российских экспортеров. Принятое решение вкупе с повышением ключевой ставки до 15% позволило укрепить курс рубля более чем на 10% за почти два месяца.

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