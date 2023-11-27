Unicredit исключен из списка системно значимых банков мира

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board) исключил итальянский UniCredit из списка глобальных системно значимых банков по состоянию на 2023 год и добавил в него китайский Bank of Communications, следует из сообщения регулятора.

Список системно значимых банков мира на 2023 год включает 29 организаций (на одну меньше, чем в 2022 году). Совет по финансовой стабильности исключил Credit Suisse из этого списка после его поглощения UBS.