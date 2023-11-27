Отель курорта «Манжерок» признан лучшим в России

Пятизвездочный отель курорта Сбера «Манжерок» был признан лучшим горнолыжным отелем страны в премии «Горы России», сообщает пресс-служба Сбера.

© Пресс-служба курорта Сбера «Манжерок»

Курорт Сбера также был отмечен специальной номинацией наблюдательного совета национальной премии — всесезонный курорт «Манжерок» признан «Курортом-драйвером устойчивого развития региона».

Пятизвездочный отель курорта открылся в июне 2023 года и стал самым большим отелем премиум-класса в Сибири.

Общая площадь отеля превышает 56 тыс. кв. метров — это современное мультифункциональное пространство в природном стиле, где гостям представлены 304 номера.

Между тем, у курорта Сбера «Манжерок» большая социальная ответственность, которая с каждым годом расширяется. Сегодня это несколько направлений и десятки проектов.

Проект под названием «Дарим Добро» включает в себя несколько направлений — это социальная и экологическая ответственность. За два с половиной года сумма поддержки всех этих проектов составила практически 200 млн рублей.

Крупнейший проект компании, направленный на поддержку особых детей, детей-сирот, детей из незащищенных слоев населения, а также инклюзивного спорта начал работать еще с 2019 года.

Сегодня речь идет не только о мероприятиях поддержки здоровья и культурно-массового досуга, но и строительстве социальных объектов в регионе.

Всего участие в премии «Горы России» приняли 342 представителя индустрии со всей России. Голосование проходило на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября 2023 года, в нем участвовали 150 тысяч человек.