Стало известно о затягивании Китаем переговоров по «Силе Сибири-2»

Китай затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2» и добивается больших скидок на российский газ. Об этом со ссылкой на аналитиков в КНР и источник в Москве сообщает South China Morning Post.

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Опрошенные изданием эксперты предполагают, что процесс строительства трубопровода затянется, так как КНР пытается переложить затраты на российскую сторону и добиться значительных скидок на поставляемый газ.

Издание называет этот проект новым испытанием для взаимоотношений Китая и Москвы, которые, как известно, являются друг для друга «большим, чем стратегические партнеры».

Начало строительства «Силы Сибири-2» в 2024 году называют маловероятным. Ни стоимость его строительства, ни налоговые вопросы еще не обсуждались, отметил экс-чиновник Совета Нацбезопасности Монголии Мунхнаран Баярлхагва.

Ранее стало известно, что магистральный газопровод планируется разместить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе КНР. Его ежегодная проектная мощность оценивается в 50 миллиардов кубометров. Российская сторона заинтересована в возведении нового объекта, поскольку он позволит заместить часть поставок газа в Западную Европу.