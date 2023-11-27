UniCredit исключен из перечня глобальных системно значимых банков

UniCredit исключён из перечня глобальных системно значимых банков
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) решил исключить из списка глобальных системно значимых банков итальянский UniCredit.
Об этом говорится на сайте FSB.
Кроме того, из перечня также убрали швейцарский Credit Suisse, который в этом году был поглощён конкурирующим UBS.
Таким образом, количество банков в списке сократилось до 29.
Ранее группа UniCredit оценила убыток за 2022 год от бизнеса в России в €220 млн.