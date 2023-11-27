Власти Британии оштрафовали пять компаний за нарушение санкций против России

Управление по налогам и таможенным пошлинам Британии оштрафовало пять компаний с февраля 2022 года за нарушение санкций против России, сообщил финансовый секретарь британского минфина Найджел Хаддлстон.

Власти Британии оштрафовали пять компаний за нарушение санкций против России
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Речь идет о нарушении торговых санкций Лондона против России, передает РИА «Новости».

Сейчас в стране начато несколько расследований в связи с этими сообщениями, но для их завершения потребуется «год или больше», добавил Хаддлстон.

Ранее в нарушении санкций против России признались 127 компаний в Британии.