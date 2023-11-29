Фальшивые биографии, поддельные авторы: разоблачили проделки Sports Illustrated с ИИ

В своем материале Futurism раскрывает скандал в Sports Illustrated, обвиняя уважаемый журнал в публикации статей, сгенерированных искусственным интеллектом, под фальшивыми биографиями авторов.

© © Ferra.ru / Kandinsky 3

Дрю Ортис, несуществующая личность, созданная с помощью ИИ, «возглавила» схему издания. Анонимные инсайдеры, участвовавшие в создании контента, сообщают, что не только авторы были поддельными, но и сами статьи были сгенерированы искусственным интеллектом.

Невероятные истории о несуществующих редакторах, их увлечениях и образе жизни использовались для того, чтобы «скрыть истинную природу контента». Sports Illustrated поспешил удалить всех авторов и статьи, сгенерированные искусственным интеллектом, после расследования Futurism.