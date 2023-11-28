«СПБ Клиринг» приостановил вывод средств со счетов клиентов

««СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения, поступившие в «СПБ Клиринг» от участников клиринга, на возврат денежных средств, являющихся средствами обеспечения, а также по замене валюты денежных средств, учитываемых в качестве средств обеспечения до окончания проведения расчетов по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, определенным по обязательствам, возникшим из договоров, в соответствии с регламентом осуществления клиринговой деятельности на рынке финансовых инструментов НКО-ЦК «СПБ Клиринг»», — цитирует «Цифра брокер» уведомление центрального контрагента СПБ биржи.