Металлургический гигант сократит тысячи рабочих мест

Руководство второй по размерам металлургической компании в мире — ArcelorMittal (AM) — закроет свое подразделение в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и уволит в общей сложности 3,5 тысячи работников местного предприятия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление транснациональной корпорации.

Причиной такого решения стал экономический кризис, который в настоящее время переживает металлургический гигант. Подразделение в ЮАР, занимающееся производством сортового проката, будет переведено в режим технического обслуживания. Под угрозой окажутся заводы Newcastle Works, Vereeniging Works и прокатные цеха, которые используют сырье Newcastle в качестве сырья, следует из заявления компании. На этом фоне акции ArcelorMittal в ходе торгов на бирже в Йоханнесбурге в моменте упали на 6,6 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Главный исполнительный директор ArcelorMittal South Africa Кобус Ферстер уточнил, что совет директоров и представители топ-менеджмента компании пришли к обоюдному решению приостановить бизнес в ЮАР «после исчерпания всех возможных вариантов». По его словам, закрытие подразделения поможет глобальной металлургической корпорации «обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе».