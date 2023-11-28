"Газпром": РФ может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире

В «Газпроме» сообщили, что Российская Федерация может попасть в первую тройку крупнейших мировых производителей сжиженного природного газа (СПГ). Соответствующее заявление было сделано по итогам заседания совета директоров компании по поводу перспектив отрасли сланцевого газа и СПГ в мире, передает ТАСС.

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«В перспективе существенное увеличение производства СПГ ожидается, в частности, в США, Катаре и России, снижение прогнозируется в Австралии», — указали в компании.

Там заявили, что «Газпром» внесет значительный вклад в развитие российской отрасли СПГ».

«В результате Россия может войти в тройку крупнейших производителей СПГ в мире», — отметили в «Газпроме».

Также в компании заявили, что объем мировой торговли сжиженного природного газа за три квартала текущего года увеличился на 2%. При этом, согласно данным отраслевых экспертов, объем мировой торговли СПГ в прошлом году вырос на 4% по сравнению с 2021 годом.

«За три квартала 2023 года прирост замедлился и составил всего 2% к аналогичному периоду 2022 года», — добавили в «Газпроме».