Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю в компании

Основатель, гендиректор и мажоритарный акционер оператора по доставке грузов и документов СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.

По словам собеседников газеты, Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам. К сделке проявляли интерес Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент СДЭК — «Деловые линии».

В течение последнего месяца активные переговоры по покупке доли ведет сервис доставки 5post, который занимается логистикой через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Интересы Гольдорта в переговорах представляет ООО «Тайга капитал».