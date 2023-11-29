Основатель СДЭК ищет покупателя на свою долю в компании

«Ведомости» узнали о планах основателя СДЭК продать свою долю в компании
Основатель, гендиректор и мажоритарный акционер оператора по доставке грузов и документов СДЭК Леонид Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-глобал». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании.
По словам собеседников газеты, Гольдорт лично рассылал письма с предложением о выкупе его доли контрагентам. К сделке проявляли интерес Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi, «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль» и конкурент СДЭК — «Деловые линии».
В течение последнего месяца активные переговоры по покупке доли ведет сервис доставки 5post, который занимается логистикой через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Интересы Гольдорта в переговорах представляет ООО «Тайга капитал».
Источники «Ведомостей» отмечают, что речь идет о выходе из «СДЭК-глобал» только самого Гольдорта. Другие совладельцы оператора — Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура — продавать свои доли не собираются. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», на конец 2020 года доля Гольдорта в компании составляла 55,4%.