Skyeng планирует IPO на Московской бирже в 2024 году

Группа компаний Skyeng может провести IPO на Московской бирже в 2024 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из них знает, что компания планирует выйти на биржу в первом полугодии 2024 г. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng рассчитывает привлечь 3–5 млрд рублей. Однако никто из них не называет параметров оценки, или размера доли, которая может быть продана на бирже