Skyeng планирует IPO на Московской бирже в 2024 году
Группа компаний Skyeng может провести IPO на Московской бирже в 2024 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из них знает, что компания планирует выйти на биржу в первом полугодии 2024 г. По словам другого собеседника «Ведомостей», Skyeng рассчитывает привлечь 3–5 млрд рублей. Однако никто из них не называет параметров оценки, или размера доли, которая может быть продана на бирже
Исполнительный директор ГК Skyeng Рустам Айнетдинов указал, что компания рассматривает различные источники привлечения финансирования для развития бизнеса, в том числе IPO на Мосбирже.
Владельцами ООО «Скаенг», согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», являются сооснователи компании Харитон Матвеев (61%), Георгий Соловьев, Михаил Цыферов и др., а также один из фондов Baring Vostok.