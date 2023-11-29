Чехия рассматривает возможность заморозки российских отелей

Финансово-аналитическое управление (FAÚ) Чехии рассматривает возможность заморозки отелей «Ульрика» и «Московский двор» в Карловых Варах, которые связывают с российскими компаниями, попадающими под санкции. Об этом сообщило Česká televize.

Канал утверждает, что один из отелей — «Ульрика», который в статье назван «роскошным», контролируется компанией «Связьинвестнефтехим», подведомственной правительству Российской Республики Татарстан. Компания также имеет долю в нефтяной компании «Татнефть».

А вторым управляет российская госкомпания «Медицинский центр». Утверждается, что она вела деятельность в Крыму и попадает под санкции.

При этом FAÚ не комментирует расследование. Санкциями, включая их обход, занимается усиленная команда аналитиков.

Ранее власти Чехии наложили «санкции» на дипломатическую недвижимость России в Чехии. В МИД России назвали это «правовым произволом» и пообещали ответные меры.