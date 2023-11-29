ФССП начнет вести реестр коллекторов

Постановление разработано во исполнение закона, подписанного президентом в начале августа. Законом создается госреестр профессиональных коллекторских организаций, а также перечень кредитных и микрофинансовых организаций. Формировать его будут автоматически на основе данных Банка России, а размещать — на сайте ФСПП. Сейчас в поле поле судебных приставов попадают в основном сотрудники крупных коллекторских компаний, частные же коллекторы фактически остаются вне закона.