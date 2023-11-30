Российские компании объяснили, почему подняли цены на продукцию

«Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качества было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат все сложнее будет находить этот баланс», — полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова.