Российские компании объяснили, почему подняли цены на продукцию
Около 55% малых и средних предпринимателей заявили в октябре, что цены на их товары и услуги выросли за последние три месяца.
Как пишут «Известия», треть из них (27%) назвали в качестве причины рост расходов на фонд оплаты труда (ФОТ) на фоне дефицита кадров.
На ситуацию влияет увеличение производства, а также отъезд из страны части мигрантов. На многих предприятиях нехватка сотрудников доходит до 30%.
«Рост затрат на ФОТ неминуемо ведет к увеличению цен на товары или услуги, ведь бизнес не может и не должен работать в минус. Однако платежеспособность россиян не растет так быстро. Любому потребителю хочется, чтобы соотношение цена/качества было справедливым, но для бизнеса в условиях повышения затрат все сложнее будет находить этот баланс», — полагает управляющий партнер Key Consulting Group, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Анастасия Зыкова.
Ранее "СП" писала, что эксперт по управлению личными финансами, основатель «Клуба глав семей» Алексей Родин указал, что российский Центробанк, а за ним и коммерческие банки, ужесточают требования по выдаче кредитов.