Регионам могут запретить управлять электросетевыми компаниями

Министерство энергетики РФ предложило запретить региональным властям управлять электросетевыми компаниями - контрольный пакет в таких активах заставят передать в собственность крупной системообразующей компании с госучастием либо отдать ей в управление. Об этом пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на отчет для Госдумы о ходе реализации предложений парламента по итогам правительственного часа.

Минэнерго выступило с инициативой "предусмотреть законодательный запрет на нахождение объектов электросетевого хозяйства на праве собственности или ином законном основании у субъектов РФ и муниципальных образований". Таким образом, территориальные сетевые организации (ТСО) из региональной собственности предлагается передавать исключительно в собственность системообразующей ТСО. Минэнерго также предлагает разрешить системообразующей ТСО покупать частные сетевые компании за счет дополнительных источников в тарифе на передачу электроэнергии.

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Замминистра энергетики Евгений Грабчак пояснил "Коммерсанту",что в тарифах системообразующей ТСО при консолидации предлагается учитывать "покупку не всей компании, а только ее электросетевого имущества".

"Мы не против того, чтобы регионы владели акциями в акционерных обществах,- сказал он.- Но мы считаем, что контролирующий пакет (более 50%) должен быть у профессиональных игроков, например у "Россетей", - сообщил замглавы Минэнерго.

О консолидации ТСО

Консолидация ТСО необходима для повышения надежности энергоснабжения потребителей. В 2022 году в Минэнерго отмечали, что изменения критериев направлены на повышение уровня готовности региональных штабов и сетевых организаций к предотвращению и ликвидации последствий аварий природного и техногенного характера, безаварийному прохождению отопительного сезона, ликвидации последствий паводков и пожаров, а также на повышение надежности электроэнергетических систем. В Минэнерго поясняли, что новые критерии позволят постепенно лишить неэффективные ТСО соответствующего статуса.

Ранее сообщалось, что из 1 680 компаний, которые существовали в России на начало 2022 года, к 1 января 2024 года должно остаться 900 таких компаний. По планам Минэнерго, к 2025 году, когда все критерии будут введены в действие, в каждом регионе должно остаться не более трех - пяти ТСО, а их суммарное количество в России должно составить около 300.