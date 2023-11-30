К Tinkoff Pay разрешат привязывать карты разных банков

В первом квартале 2024 года «Тинькофф» разрешит привязывать карты других российских банков к сервису платежей Tinkoff Pay. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на представителя банка.

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В «Тинькофф» рассказали, что карты разных банков можно будет использовать в Tinkoff Pay для онлайн-платежей. Ранее сервис был доступен только клиентам банка «Тинькофф».

Привязать карту одного из российских банков к Tinkoff Pay можно будет во время первой покупки, заполнив форму, которая откроется при нажатии на кнопку Tinkoff Pay на странице оплаты. После привязки карты онлайн-покупки можно будет оплачивать нажатием на кнопку Tinkoff Pay. Подтверждение платежа будет совершаться через пин-код, распознавание лица или отпечаток пальца.

Ранее «Тинькофф» открыл продажу новых валют — бразильского реала, киргизского сома и таджикского сомони — клиентам-физлицам. Также «Тинькофф» возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната.