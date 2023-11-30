Апелляция озвучила решение по аресту ценных бумаг, принадлежащих VTB Europe

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (Санкт-Петербург) принял решение по поводу ареста на принадлежащие бывшей европейской «дочке» ВТБ VTB Bank (Europe) ценных бумаг на сумму более 80,7 миллиона евро. Он поддержал нижестоящую инстанцию, которая приняла данную меру, передает агентство «Прайм».

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Апелляционным судом была отклонена жалоба немецкого VTB Bank (Europe) на вынесенное в сентябре определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, следует из картотеки арбитражных дел.

ВТБ ранее подал иск с требованием взыскать с VTB Bank (Europe) более 112,6 миллиона евро задолженности (около 11 миллиардов рублей по текущему курсу).

Как стало ранее известно, судом первой инстанции было удовлетворено заявление ВТБ о принятии обеспечительных мер в полном объеме. На все ценные бумаги наложили арест.