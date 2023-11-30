ЦБ объяснил схему выкупа активов уходящих из России компаний
Банк России сообщил о выкупе резидентами у уходящих из РФ иностранцев крупных активов равными частями в рассрочку, пишет РИА Новости со ссылкой на обзор финансовой стабильности ЦБ.
Как отмечается, они приобретают валюту для этого поэтапно. Благодаря такому подходу возможное влияние от таких сделок на внутренний валютный рынок сглаживается, говорится в сообщении.
Подчеркивается, что иностранные инвесторы под влиянием руководства стран активно выходят из российских активов. Однако, как уточнил Банк России, объемы соответствующих сделок в масштабах экономики невелики.
Регулятор также отметил, что благодаря совместной работе ЦБ и правительства удалось снизить риски, которые связаны с выходом зарубежных игроков из российских активов.
В сообщении говорится, что в стране снижено потенциальное негативное воздействие совершаемых сделок на валютный рынок.
«Расчеты по крупным сделкам, одобряемым подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляются в рассрочку, равными платежами, а необходимая для расчетов иностранная валюта приобретается равномерно (примерный график фиксируется в решении)», — отмечается в публикации.
Ранее Банк России анонсировал возобновление с января 2024 года проведения операций на внутреннем валютном рынке, которые связаны с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).