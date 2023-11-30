ЦБ объяснил схему выкупа активов уходящих из России компаний

Банк России сообщил о выкупе резидентами у уходящих из РФ иностранцев крупных активов равными частями в рассрочку, пишет РИА Новости со ссылкой на обзор финансовой стабильности ЦБ.

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Как отмечается, они приобретают валюту для этого поэтапно. Благодаря такому подходу возможное влияние от таких сделок на внутренний валютный рынок сглаживается, говорится в сообщении.

Подчеркивается, что иностранные инвесторы под влиянием руководства стран активно выходят из российских активов. Однако, как уточнил Банк России, объемы соответствующих сделок в масштабах экономики невелики.

Регулятор также отметил, что благодаря совместной работе ЦБ и правительства удалось снизить риски, которые связаны с выходом зарубежных игроков из российских активов.

В сообщении говорится, что в стране снижено потенциальное негативное воздействие совершаемых сделок на валютный рынок.

«Расчеты по крупным сделкам, одобряемым подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации осуществляются в рассрочку, равными платежами, а необходимая для расчетов иностранная валюта приобретается равномерно (примерный график фиксируется в решении)», — отмечается в публикации.