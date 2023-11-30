На Wildberries зафиксировали рекордную сумму за отказ от товара

Покупатели зафиксировали на сайте российского маркетплейса Wildberries рекордную сумму за отказ от товара. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На размещенном скриншоте от подписчиков изображены детские игровые комплексы с указанием цен. При этом видно, что стоимость их возврата составляет одну тысячу рублей.

Отмечается, что предыдущая рекордная сумма за отказ от покупки составила 500 рублей.